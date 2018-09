Carnaval 2011: São Clemente exalta as belezas do Rio

O desfile foi criado pelo carnavalesco Fábio Ricardo, que defendeu os Acadêmicos da Rocinha (grupo de acesso) em 2010 e chamou a atenção da diretoria da São Clemente. "Ele deixou o visual maravilhoso. Em 49 anos de existência, este é o carnaval em que estamos mais fortes", defende Almeida.

Ao contrário de muitas escolas que ostentam celebridades na Marquês de Sapucaí, a São Clemente vai exibir integrantes da própria comunidade, além de outros personagens populares. "Somos uma escola do povo, um lugar pra ser feliz e sambar, não um trampolim para famosos", diz o vice-presidente.

Entre os destaques do desfile está o gari Renato Sorriso, que ficou famoso no Rio pelos showzinhos de samba para o público, enquanto varria o sambódromo após a passagem das escolas. A São Clemente também traz Bruna Almeida no posto de rainha da bateria. Ela é neta do fundador da São Clemente e se transformou na rainha de bateria em atividade com mais tempo no cargo - 12 anos.

A São Clemente vai entrar na avenida no domingo, dia 6 de março, às 21 horas. A escola se apresentará com 3.300 integrantes, divididos por 37 alas e sete carros alegóricos. A agremiação nunca foi campeã do Grupo Especial. Sua melhor colocação foi um sexto lugar em 1990. Sua última participação entre as grandes foi em 2008, quando acabou em última colocação. De volta à elite este ano, o objetivo da escola é ficar entre as seis melhores e participar do desfile das campeãs. De acordo com o vice-presidente, o custo final do desfile ainda não foi fechado, mas a previsão é de até R$ 5 milhões.

Confira o samba-enredo da São Clemente:

E deus fez a maravilha

Mistérios brotam deste chão

Que a natureza esculpiu

Divina emoção.

O Rio nasceu do sol da canção

Terra cobiçada, iluminada

Gente feliz

Menina dos olhos

Do pai criador

Que o padroeiro abençoou

Nas suas águas me banhar

Da fonte vou beber

E nesse império tropical, amanhecer

Passo a passo... civilização

O modernismo surgiu

Entre riscos e traços se rebatizou

Cidade maravilhosa!

"Minha alma canta" de tanta emoção

A bossa embala o "tom" da canção

Preservar!

É o caminho vamos respeitar

Ter consciência é saber cuidar

Do patrimônio mundial

Rio seu pôr-do-sol é um poema

Braços abertos entra em cena

Nesse carnaval!

Sou carioca e São Clemente

Irreverente, minha paixão

Meu Rio sua beleza inspira o mar azul

Canta zona sul!