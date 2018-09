Carnaval 2011: União da Ilha conta viagem de Darwin A União da Ilha do Governador vai abrir a segunda noite de desfiles no Rio com 2.400 fantasias e sete carros alegóricos a menos. Esse é o saldo da destruição causada pelo incêndio que atingiu seu barracão em fevereiro na Cidade do Samba. Às vésperas do desfile, a escola se esforça para improvisar novas fantasias e reformar o único carro alegórico que escapou do fogo.