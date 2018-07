Carnaval 2012: 140 vão à delegacia por urinar na rua

Durante o desfile da Banda de Ipanema, 23 foliões foram levados para a 14ª DP, no Leblon. No desfile do Cordão da Bola Preta, no centro, 118 pessoas foram conduzidas para a 5ª DP. Também durante o desfile do bloco, agentes impediram a realização de dois bailes funk, inclusive com a participação de DJs, na Avenida Rio Branco.

A fiscalização retirou ainda estruturas montadas irregularmente em área pública ao longo do bloco, fez apreensões com ambulantes não autorizados e rebocou veículos por estacionamento irregular na região.