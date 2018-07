Carnaval 2012: 280 são atendidos em postos da Sapucaí Duzentas e oitenta pessoas foram atendidas nos postos de saúde da prefeitura montados no sambódromo do Rio de Janeiro nesta segunda noite de desfiles. O movimento foi intenso após o desfile da União da Ilha, quando 20 integrantes tiveram de ser atendidos por conta do mal-estar causado pelo calor. Alguns foram atendidos ainda na avenida, mas nenhum deles em estado grave.