Carnaval 2012: Acadêmicos do Tucuruvi exalta África A Acadêmicos do Tucuruvi entrou na avenida às 5h37 deste sábado, com um enredo que mostra como viviam os povos primitivos da África e o quanto sua cultura influenciou a construção da nação e identidade brasileiras. Influência esta que foi o embrião do samba e do carnaval do Brasil. E é na aposta de fantasias e alegorias com referências à natureza e às tribos do continente que a escola busca conquistar o título que ficou tão perto no ano passado, quando foi a vice-campeã do Grupo Especial em São Paulo por uma diferença de 0,25 ponto.