Carnaval 2012: atual campeã, Beija-Flor fala de São Luís A Beija-Flor é a sexta escola a entrar na passarela carioca do samba nesta primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio. A escola, 12 vezes campeã do carnaval do Rio de Janeiro, conta com 48 alas, oito alegorias e 4 mil componentes. Os 400 anos da cidade de São Luís foram a inspiração dos carnavalescos da Beija-Flor. A comissão de frente vem com uma grande serpente.