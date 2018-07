Carnaval 2012: Blocos e praia animam Baixada Santista As praias foram a maior atração do domingo de carnaval nas cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Por volta do meio-dia não havia lugar para estacionar carros nas avenidas da orla de Santos e de São Vicente, enquanto na areia, a briga ficou por conta da falta de espaço para a colocação de cadeiras e guarda-sóis. Desta vez, a previsão meteorológica acertou em cheio, porque nem uma gota de chuva caiu no sábado e no domingo na região. No final da tarde de sábado, o shoppings que costumam lotar nos feriados prolongados mostravam-se até vazios, porque a movimentação maior ainda era nas praias e nos barzinhos da orla.