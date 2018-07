Carnaval 2012: Bola Preta deve reunir 2 milhões

A expectativa dos organizadores é de reunir mais de dois milhões de pessoas. Bancos e lojas localizados ao longo do trajeto do bloco protegeram suas fachadas com tapumes de madeira às vésperas do desfile, temendo tumultos ou sujeira em suas portas.

Também pela manhã, o bloco Céu na Terra foi às ruas de Santa Teresa, na região central. Foliões aproveitaram a festa para lamentar a desativação do bonde que é símbolo do bairro, parado desde agosto do ano passado, quando um acidente matou seis pessoas.