Carnaval 2012: Comissão de frente irá desempatar em SP Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira, 20, no Anhembi, em São Paulo, com representantes das 22 escolas de samba, dos grupos Especial e de Acesso, foram decididos quais serão os critérios de desempate para escolher a campeã do carnaval 2012.