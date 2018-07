Carnaval 2012: cruzeiros reúnem 25 mil passageiros Desde o Natal não se via tanto movimento no Terminal de Passageiros Giusfredo Santini, no Porto de Santos. Nada menos do que seis navios atracaram no cais santista para o embarque de 25 mil passageiros, com destino aos cruzeiros de Carnaval. São eles: MSC Armonia, MSC Orchestra, Costa Pacífica, Costa Fortuna, Grand Mistral e Soberano.