Carnaval 2012: D. Marisa chega para representar Lula

Marisa Letícia revelou que esta é a primeira vez que desfila numa escola de samba. Ainda assim, garantiu que não está nervosa por representar o marido. Ela contou que Lula está triste por não poder comparecer à homenagem e disse que ele vai acompanhar a apresentação da escola. "Ele ficou muito triste, mas assistir pela TV", afirmou.

Marisa chegou ao camarote acompanhada do presidente estadual do PT, Edinho Silva, e do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto. A Gaviões será a penúltima escola a desfilar na segunda noite do desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo. Há pouco, a filha de Lula, Lurian Cordeiro Lula da Silva, e a neta Beatriz, deixaram o camarote para se prepararem para o desfile da Gaviões. Luria e a filha vão desfilar no quarto carro da escola.