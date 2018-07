Carnaval 2012: Dificuldades marcam desfile da Renascer

Praticamente todos os carros da escola apresentaram defeitos, com ferros aparecendo ou alegorias soltas. A expectativa é que os juízes descontes muitos pontos da escola por conta dos problemas, o que pode levar a estreante perder o direito de permanecer em 2013 na elite do carnaval do Rio.

No último carro, que trouxe o artista plástico Romero Britto, tema do enredo da escola, os integrantes da Renascer precisaram içar dois bonecos já com o carro dentro da Marques de Sapucaí.

Com esses entraves, a escola precisou correr no final do desfile para cumprir o tempo estipulado pela Liga das Escolas de Samba. Por apenas um minuto não ultrapassou o limite de 1h20 minutos para o desfile. Mas, deve ser penalizada no quesito evolução porque algumas alas precisaram acelerar o passo no final. Na Praça da Apoteose, o desânimo tomou conta da diretoria da escola.

Mesmo sofrendo com problemas técnicos, a Renascer trouxe para a avenida um carnaval colorido, com bastante inspiração das obras do artista plástico pernambucano. Mais conhecido no exterior do que o Brasil, Romero vive hoje em Miami. Para homenagear essa influência internacional, o carnavalesco Edson Pereira incluiu no enredo um carro com alegorias inspiradas nos Estados Unidos dos anos 60. No fim, com sotaque, Romero Britto agradeceu a homenagem e disse que sentia "orgulho de participar de algo tão bonito."

