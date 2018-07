Carnaval 2012: D.Marisa deixa Anhembi após desfile A ex-primeira dama Marisa Letícia deixou há pouco o sambódromo de São Paulo sob um esquema especial de segurança. Após o fim do desfile da Gaviões da Fiel, no qual representou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma empilhadeira transportou a ex-primeira dama do carro alegórico em que desfilou até o veículo que a levou para sua residência, em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo.