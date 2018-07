Carnaval 2012: Falta de Lula reduz número de políticos O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) admitiu hoje, após o desfile da Gaviões da Fiel, que a falta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esvaziou o numero de políticos que haviam confirmado presença na avenida nesta noite, como o governador do Rio, Sergio Cabral. "Isso é natural. A presença do Lula seria muito boa. Mesmo assim foi um lindo desfile", afirmou ao encerrar sua participação no desfile em homenagem ao ex-presidente.