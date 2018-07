Carnaval 2012: Filha de Lula já está no Sambódromo

Nessa tarde o Instituto Lula divulgou um vídeo em que o ex-presidente deseja sorte à escola que o homenageia este ano e diz que não poderá comparecer ao desfile por motivo de saúde.

No vídeo, gravado ontem no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Lula agradece a homenagem e o empenho de toda a agremiação, mas explicou que, por recomendações médicas, não poderá participar do desfile. "É uma das maiores homenagens que recebi em toda a minha vida. Vou assistir pela televisão e torcer muito", disse, com voz ainda fraca.

O ex-presidente afirmou que a escola não fez uma homenagem pessoal a ele, mas a todos os brasileiros que, como ele, "tiveram que enfrentar dificuldades, ao sair de sua terra natal e trabalhar duro para construir uma vida melhor e um País mais justo e solidário".

"Nesta fase final do tratamento, é importante continuar seguindo as orientações médicas para, em pouco tempo, estar de volta com saúde e disposição para cantar com muita força o nosso samba-enredo. Hoje, a esposa de Lula, Marisa Letícia, irá representar Lula no sambódromo.