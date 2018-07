Carnaval 2012: Filhos da Coroa de Dadá abre 2ª noite O tradicional afoxé Filhos da Coroa de Dadá desfila neste momento no sambódromo de São Paulo, abrindo a segunda noite dos desfiles de escolas de samba do grupo especial da capital paulista. Logo depois do afoxé, entra na avenida, pela primeira vez no grupo especial, a Dragões da Real, agremiação ligada à torcida do São Paulo Futebol Clube.