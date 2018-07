Carnaval 2012: Foliões continuam chegando no Galo No início da tarde, quando o Galo da Madrugada havia colocado 13 dos seus 25 trios elétricos nas ruas, no percurso de cerca de cinco quilômetros do desfile, uma multidão continuava chegando ao local. A mais de um quilômetro da área ocupada pela maior agremiação carnavalesca do mundo, foliões vinham a pé, pelo bairro da Boa Vista, ao encontro do bloco. "Fui dormir tarde curtindo o carnaval no Recife Antigo e agora estou pronto para a brincadeira", afirmou Milton Oliveira, desempregado, 20 anos, morador da periferia do Recife. "Não está tarde", garantiu ele. "O Galo vai até o anoitecer."