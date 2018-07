Carnaval 2012: Gaviões da Fiel se rende à vida de Lula

A escola entra neste momento na avenida com o enredo "Verás que um filho fiel não foge à luta - Lula, o retrato de uma nação", que homenageia a trajetória do povo brasileiro através da história de superação do ex-presidente. A escola do Bom Retiro é a penúltima a desfilar pelo Grupo Especial de São Paulo.

A Gaviões entra no sambódromo do Anhembi com 3.900 componentes distribuídos em 26 alas e cinco carros alegóricos. Além dos convidados do ex-presidente, os destaques da escola são a apresentadora Sabrina Sato como madrinha de bateria e o ator Fábio Assunção como motorista do Rolls Royce presidencial do carro "A vitória da esperança contra o medo". A expectativa é de que, no final do desfile, a escola faça uma homenagem ao ex-jogador Sócrates, morto em dezembro de 2011.

A escola estima um investimento entre R$ 2 milhões e 3 milhões no carnaval deste ano. Embora tenha tentado evitar a questão partidária em seu enredo, a Gaviões traz este ano, além dos corintianos e dos tradicionais integrantes da comunidade, centenas de petistas e sindicalistas na homenagem a Lula. Segundo a escola, o foco do desfile é o corintiano Luiz Inácio, seus sofrimentos e suas vitórias. "Não falamos da parte política para não parecer panfletagem", justificou um dos carnavalescos da escola, Delmo Moraes.