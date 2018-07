Carnaval 2012: Grande Rio tem problemas com alegorias Um ano após o incêndio que destruiu fantasias e alegorias, dias antes do carnaval de 2011, a Acadêmicos do Grande Rio levou à Sapucaí, nesta madrugada, o enredo "Eu acredito em você! E você?", em que, a partir de sua própria experiência, contou histórias de superação. O que os foliões não imaginavam é que o próprio desfile seria um bom exemplo disso: os dois primeiros carros da escola tiveram problemas para entrar na avenida, gerando nos componentes desespero e receio de que o desfile fosse um fiasco. No entanto, embora os problemas iniciais tenham obrigado a escola a correr para concluir o desfile em 80 minutos (2 a menos do que o limite máximo), a agremiação conseguiu fazer uma bela apresentação. Se o samba não empolgava, a escola dispunha da afinada bateria do mestre Ciça e de dezenas de artistas de TV para arrancar aplausos da plateia.