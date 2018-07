Carnaval 2012: Haddad deixa sambódromo de São Paulo

Acompanhado da mulher, Ana Estela, e da filha, Carol, Haddad negou que tenha evitado o encontro com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, nesta noite. "Eu vim direto para o camarote", justificou. Perguntado se no próximo carnaval viria ao sambódromo do Anhembi como prefeito, o petista desconversou. "Tem muito chão pela frente".

Haddad foi convidado para acompanhar os desfiles do camarote da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, mas preferiu encontrar a família de Lula no camarote VPS 10, do lado oposto do sambódromo. O pré-candidato ficou longe não só do camarote da Liga, como do camarote oficial da Prefeitura, onde estava Kassab. Haddad chegou por volta da meia-noite no sambódromo. Cinquenta minutos depois, Kassab deixou o camarote oficial.