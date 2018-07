Carnaval 2012: Homem Aranha é atração em Olinda

Jal Oliveira, que é instrutor de uma empresa de esportes radicais, foi atração no domingo de carnaval, quando o bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça promove, há 17 anos, o encontro de Batmans, Wolverines, Hulks, tartarugas ninjas e toda sorte de heróis e vilões famosos e também inventados. O Homem Aranha é personagem do bloco há oito anos. Há três é patrocinado pelo governo do Estado para realizar sua aparição triunfal, utilizando equipamento de alpinismo e técnica de rapel.

O bloco saiu pelas ladeiras da cidade depois das 13 horas (horário de Brasília), mas o melhor foi a concentração, defronte da Academia Santa Gertrudes, onde os integrantes do Mucha Lucha desde cedo abriam o ringue móvel que carregam para realizar desafios entre os heróis e vilões. Desta vez, alguém trouxe um caixão que foi imediatamente incorporado à brincadeira e passou a ser o destino de quem perdesse.

Para o caixão também foram os repórteres que ousavam entrar no ringue para fazer entrevistas e até Jesus Cristo - personagem do olindense José Corrêa Lima, 40 anos - que lutou com "Jason" e perdeu. Depois de entrar no caixão, saiu aos gritos e aplausos da multidão que gritava "Jesus ressuscitou".

Fantasiados de "Essa fada", com seus chapéus e varinhas de condão, um grupo de São Paulo compareceu mais uma vez à festa, que incluía superpegadores, superdotados e superburacos - em crítica à má conservação dos asfaltos. "Sou apaixonado por essa irreverência do carnaval de Olinda", afirmou uma das fadas, o engenheiro Caio Bottiglieri, 38 anos, que nos últimos 15 anos esteve presente a 10 carnavais na cidade. "Olinda mistura esse clima de brincadeira quase infantil com a tradição da cultura regional", resumiu.