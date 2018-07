Carnaval 2012: Imperatriz homenageia Jorge Amado A Bahia aparece mais uma vez na avenida em homenagem da Imperatriz Leopoldinense a Jorge Amado. Com enredo sobre o escritor, a Imperatriz Leopoldinense deve levar histórias famosas como "Capitães de Areia" e "Gabriela, Cravo e Canela" para a Marquês de Sapucaí. Dois carros alegóricos da escola tiveram problemas de posicionamento na fila de espera de entrada na Sapucaí. São eles: o carro da Lavagem da Escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim e o carro que representa o País do carnaval.