Carnaval 2012: Império de Casa Verde promete encantar O Império de Casa Verde é a segunda escola a desfilar nesta primeira noite do Carnaval de São Paulo. No ano passado, a Império de Casa Verde escapou por pouco de um rebaixamento para o Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo. Neste ano a escola da zona norte quer fazer diferente e encantar o público - e o júri - no jogo de luzes e imagens que preparou para 2012. O samba-enredo, "Na ótica do meu Império o foco é você", vai aproveitar conceitos da ciência, como a luz, criando uma apresentação de ilusões de ótica e criatividade.