Carnaval 2012: Ivete enfrenta chuva e brinca com Neymar À frente do Bloco Coruja, que hoje desfila no Circuito Osmar (Campo Grande), Ivete Sangalo enfrentou chuva no início do desfile, mas não deixou a parte "aberta" do trio, na parte da frente do veículo. Sob um guarda-chuva transparente e com um vestido colorido, homenageando o Oriente, a cantora comandou a festa dos integrantes do bloco e da pipoca, com sucessos como "Acelera Aê".