Carnaval 2012: Lula grava vídeo para agradecer Gaviões O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou uma mensagem para a escola de samba Gaviões da Fiel, cujo enredo contará a história do político petista. No vídeo, gravado ontem no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, ele agradeceu a homenagem e o empenho de toda a agremiação, mas explicou que, por recomendações médicas, não poderá participar do desfile no Sambódromo do Anhembi.