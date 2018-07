Carnaval 2012: Lula retomará trabalho quando voz voltar

Ela disse ainda que se o ex-presidente apresentar melhora nos próximos dias ele poderá desfilar no Desfile das Campeãs caso a Gaviões da Fiel fique entre as primeiras no carnaval de São Paulo. "Assim que ele voltar a falar normalmente ele pode voltar a trabalhar", disse antes do desfile da Gaviões, que homenageará o ex-presidente Lula.

A ex-primeira dama irá representar o petista na última alegoria da escola de samba. Em breve entrevista, Dona Marisa disse que está bastante emocionada e confessou que não teve tempo de decorar a letra do enredo da escola de samba pois, segundo ela, teve muito trabalho durante o tratamento do ex-presidente. Ela contou ainda que a presidente Dilma Rousseff tem falado com Lula quase todos os dias. "Ela deu apoio a ele assim como ele deu apoio a ela quando se tratou do câncer", afirmou.

No desfile, a ex-primeira dama virá acompanhada do ex-presidente do Corinthians André Sánchez.