Carnaval 2012: Lula se emociona com Gaviões

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou bastante emocionado com o desfile da Gaviões da Fiel, cujo enredo do carnaval deste ano o homenageou. A assessoria de imprensa do Instituo Lula informou que, após o desfile, o petista telefonou para a ex-primeira dama Dona Marisa Letícia e pediu para que ela agradecesse a direção da Gaviões pela homenagem.

Na ligação ele teria confessado que ficou bastante emocionado. Lula assistiu ao desfile pela televisão, de sua residência, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Por recomendação médica o Lula não participou do desfile, pois se recupera do tratamento de radioterapia a que foi submetido por conta de um câncer na laringe.

Antes do desfile, Dona Marisa disse que assim que a voz do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se restabelecer ele poderá voltar às articulações políticas. O petista, que encerrou nesta semana o tratamento de radioterapia para combater um câncer na laringe, apresentou rouquidão nas últimas semanas, efeito colateral do tratamento.

Ela disse ainda que se o ex-presidente apresentar melhora nos próximos dias ele poderá desfilar no Desfile das Campeãs caso a Gaviões da Fiel fique entre as primeiras no carnaval de São Paulo. "Assim que ele voltar a falar normalmente ele pode voltar a trabalhar", disse antes do desfile da Gaviões, que homenageará o ex-presidente Lula.