Carnaval 2012: Mangueira fez parada-show, diz Meirelles

Na avaliação do presidente da escola, a estratégia funcionou. "No início o público achou que era pane de som. Depois o público entendeu e veio a catarse. Quando escutaram o samba, virou festa", afirmou. De acordo com Ivo, inicialmente a parada-show só ocorreria no início do desfile. Foi no segundo recuo da bateria que ele decidiu continuar com o efeito.

Dudu Nobre e Alcione, que faziam parte do grupo encarregado de levar o samba no pagode, também concordam que o efeito funcionou. "A bateria da Mangueira está pronta para tudo", afirmou Alcione. Dudu contou que o grupo ensaiou durante as madrugadas para garantir o segredo.