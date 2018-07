Carnaval 2012: Mangueira surpreende com 'paradona' A bateria da Mangueira inova e faz várias paradinhas, nas quais o público leva o canto do samba. Numa delas, a cantora Alcione foi quem assumiu o samba. Em uma "paradona", por quase um minuto, os ritmistas silenciaram os instrumentos e o samba sobre o Cacique de Ramos foi cantado pelo público da arquibancada. A inovação causou estranheza a princípio. Na primeira parada, muitos pensaram tratar-se de falha técnica no carro de som.