Carnaval 2012: Marisa Letícia representa Lula na Gaviões A ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva vai desfilar no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no quarto carro da Gaviões da Fiel, penúltima escola a entrar no sambódromo do Anhembi, na madrugada deste domingo. A escola de samba reservou um camarote privado para a família e amigos de Lula e estima-se que pelo menos 40 pessoas acompanhem o desfile em homenagem a Lula do local.