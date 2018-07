Carnaval 2012: Mocidade conta história de Portinari A Mocidade Independente de Padre Miguel é a quarta escola a desfilar na primeira noite de apresentações das escolas do Grupo Especial do Rio, com uma homenagem a Cândido Portinari. A comissão de frente da escola é um esboço da obra do pintor. A ala "Guerra e Paz", do último setor, apresenta coreografia. São 41 alas e 8 alegorias.