Carnaval 2012: Mocidade e Pérola Negra empolgam Tradicional escola do bairro da Vila Madalena, na zona Oeste de São Paulo, a Pérola Negra fez um empolgante desfile na segunda noite no Sambódromo de São Paulo, com um enredo em homenagem a Itanhaém, cidade do litoral paulista. Teve de correr no fim para cumprir o tempo regulamentar.