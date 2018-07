Carnaval 2012: No Rio, 73 são presos por urinar nas ruas

Os agentes apreenderam com ambulantes não autorizados, durante o desfile do bloco Afroreggae, em Ipanema, 101 artigos de carnaval como máscaras, colares e arcos iluminados; 39 bebidas diversas, 52 chapéus de carnaval e um botijão de gás pequeno.

Mais cedo, durante o desfile do bloco Cru, na Praça XV, Centro, fiscais da Seop encaminharam para a delegacia 55 mijões (entre eles cinco mulheres) que urinavam em via pública. Entre os detidos também estavam um holandês e um norte-americano. Todos foram levados para 5ª DP (Gomes Freire).

Na manhã desta segunda, durante o desfile do bloco Volta Alice, que percorreu a Rua Alice, em Laranjeiras, a fiscalização encaminhou para a delegacia 18 mijões (entre eles cinco mulheres) que urinavam nas ruas. Todos os detidos foram levados para 7ª DP (Santa Tereza).

Desde o dia 20 de janeiro, início dos desfiles dos blocos pré-carnavalescos, a Seop já encaminhou para a delegacia 805 mijões (93 mulheres) por urinarem nas ruas. A fiscalização contra mijões este ano já superou número do carnaval do ano passado, quando 777 pessoas (26 mulheres) foram para delegacias da cidade por urinar em via pública.