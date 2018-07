Carnaval 2012: Novas arquibancadas agradam

Embora ainda com problemas de acabamento, as novas arquibancadas do sambódromo do Rio satisfizeram o público. A passarela do samba ganhou novos lances no setor par, no espaço ocupado até o ano passado por uma fábrica desativada da cerveja Brahma. A capacidade da Sapucaí aumentou de 60 mil para 72.500 pessoas.

O maior elogio às novas arquibancadas se deveu ao fato de elas permitirem uma ampla visão do recuo, espaço onde a bateria permanece a maior parte do tempo de desfile. "Superou as expectativas, daqui eu vejo perfeitamente a bateria", elogiou o contador Wilson Faustino, de 50 anos, que mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e fez sua estreia no sambódromo ocupando a arquibancada do setor 8. "Não vim por conta da reforma, já havia decidido conhecer o sambódromo antes de saber (que a arquibancada seria reformada). Mas gostei muito", afirmou Faustino, que só reclamou do banheiro. "As torneiras ficam muito afastadas da cuba da pia, falta espaço para colocar as mãos", registrou.

A aposentada Maria das Graças da Silva, de 71 anos, esteve no sambódromo pelo quarto ano e também aprovou a nova arquibancada. "Já fiquei até em camarote, que é mais chique, mas a gente acaba não vendo direito porque não cabe todo mundo na frente da janela", disse.