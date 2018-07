Carnaval 2012: Padilha ajuda a socorrer folião no Rio Rio - Médico infectologista, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ajudou a socorrer um integrante da bateria da Portela que passou mal durante o desfile da escola, no sambódromo. Ao ser avisado pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Carlos Minc, sobre a queda do folião, o ministro, que estava no recuo da bateria, correu para ajudar os bombeiros a acomodar o homem na maca e prestar os primeiros socorros.