Carnaval 2012: Pérola Negra leva praia para a passarela

O carnavalesco André Machado preparou uma apresentação que mostra as belezas naturais do litoral paulista, as tribos indígenas que dominavam a região no passado e as transformações sofridas com a chegada dos portugueses. Entre os personagens presentes no enredo estão o padre jesuíta José de Anchieta e o alemão Hans Staden, que foi capturado por índios no século 16.

A tradicional escola da Vila Madalena Pérola Negra está levando também ao sambódromo um toque de verão, com referência às praias e aos banhistas que frequentam a cidade. Com esse clima, a tradicional escola de samba da Vila Madalena, bairro da zona oeste da capital paulista, quer, ao menos, buscar uma melhor colocação que o 11.º lugar obtido no ano passado.