Carnaval 2012: Porto da Pedra canta a origem do iogurte Quinta escola a entrar na Marquês de Sapucaí na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, a Unidos do Porto da Pedra vem com 32 alas, sete alegorias e 3.800 componentes e canta a origem do iogurte, dando ênfase à principal matéria-prima dele, o leite. Em 1985, a Porto da Pedra passou de bloco para escola.