Carnaval 2012: Regina Casé se prepara para Mocidade A apresentadora Regina Casé se arruma discretamente na concentração da Mocidade Independente, escola que sucederá a Imperatriz Leopoldinense neste primeiro dia de desfile do Grupo Especial, no Rio de Janeiro. Sem o séquito de assessores que costumam acompanhar a artista, ela está se penteando e maquiando sentada em uma cadeira no canto da pista de acesso à Sapucaí. "Vou sair de diretoria. Gosto de brincar o Carnaval e não de dar pinta. Venho me divertir. Às vezes fico com preguiça de Carnaval, mas a energia das pessoas é tão boa que fico na obrigação de vir", disse Regina, que torce pela Mocidade desde criança por influência de uma cozinheira que trabalhava na casa da sua família.