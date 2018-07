Carnaval 2012: Rosas de Ouro narra saga da Hungria

Os passistas e alegorias da Rosas de Ouro contarão a saga de Janos, um fictício rei húngaro que viu seu reino ser invadido e foi obrigado a deixar as terras de seus ancestrais para trás. O seu destino, o Brasil. A grande estrela do desfile deste ano é o empresário e apresentador Roberto Justus, no papel do Rei Mattias Corvinus, O Justo.

A figura do empresário é uma homenagem aos descendestes húngaros que imigraram para o Brasil. "Nosso enredo é uma homenagem a este povo guerreiro e aos seus imigrantes que aqui fincaram suas raízes e nos mostraram toda a riqueza de sua cultura, de seus costumes e artes", afirma a sinopse do enredo da escola da Freguesia do Ó, zona norte paulistana.

O empresário Roberto Justus virá acompanhado de sua esposa Ticiane Pinheiro no último carro alegórico da escola, com uma grande coroa, representando o enredo da escola.