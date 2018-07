Carnaval 2012: Roseana Sarney prestigia Beija-Flor

A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), escolheu uma discreta frisa no setor par do sambódromo do Rio de Janeiro para assistir ao primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. O maior interesse de Roseana era o desfile da Beija-Flor de Nilópolis, que recebeu cerca de R$ 2 milhões do governo maranhense para o enredo sobre os 400 anos da capital maranhense, São Luís.

Acompanhada de secretários de Estado e amigos como o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, defensor de políticos influentes e grandes empresários, Roseana chegou cedo à avenida e acompanhou as escolas desde a Portela, segunda a desfilar. Pouco depois da meia-noite, a governadora disse que estava muito gripada, mas que assistiria ao desfile da Beija-Flor, que tinha o desfile previsto para 2h30 da madrugada.

Roseana disse que não há dúvida sobre o retorno que o Maranhão receberá em interesse dos turistas pelo Estado. "Não fui a primeira e não serei a última", disse Roseana ao lembrar que muitos governos de Estados e prefeituras financiam desfiles de escolas de samba pelas quais são homenageados. "O desfile é transmitido para mais de 180 países, além disso as pessoas estão há vários meses cantando o samba", lembrou a governadora.

Em outubro do ano passado, o governo maranhense fez um repasse de R$ 1,5 milhão para a Beija-Flor, como é possível verificar no Portal da Transparência do Maranhão. "Tudo foi feito com total transparência", ressaltou Roseana.

O secretário de Comunicação, Sérgio Macedo, disse que uma verba adicional foi repassada à liga do bumba-meu-boi para financiar a viagem ao Rio de Janeiro de 400 dançarinos que se apresentariam na escola. Macedo disse não ter certeza do valor, mas que não ultrapassava os R$ 500 mil, somando R$ 2 milhões em investimentos maranhenses na beija-flor. Segundo o secretário, o R$ 1,5 milhão foi investido no material promocional do governo que foi distribuído pela Beija-Flor, incluindo uma revista intitulada Maranhão e seu poema encantado, com 60 mil exemplares.

Embora o enredo seja o aniversário da capital São Luís, foi o governo do Maranhão quem negociou com a escola e financiou parte do desfile. Adversário de Roseana, o prefeito João Castelo (PSDB) esteve todo o tempo à margem da organização.