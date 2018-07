Carnaval 2012: Salgueiro deixa a Sapucaí como favorita A terceira escola a desfilar, o Salgueiro, deixou a Sapucaí como favorita. O Salgueiro entrou na Sapucaí sob tensão, após dificuldade com dois carros alegóricos em razão do tamanho deles. Passada rapidamente a dificuldade, a escola fez um lindo desfile, levantou o público e levou para a avenida a literatura de cordel e o cangaço, exaltando a figura de Lampião. Por fim fechou a apresentação como um das favoritas do título deste ano.