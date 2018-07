Carnaval 2012: São Clemente abre 2º dia de desfiles no RJ A São Clemente, que abre a segunda noite de desfiles no Rio de Janeiro, leva os grandes musicais para a Marquês de Sapucaí. Algumas das alas representam famosas encenações como ?Chorus Line?, ?Victor ou Victória?, ?Os Miseráveis? e a brasileira ?Ópera do Malandro?.