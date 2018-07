Carnaval 2012: São Clemente canta os espetáculos músicais

A escola faz um desfile superior ao que apresentou nos últimos anos, quando sofreu com a síndrome do "tudo que sobe desce": há pelo menos uma década todas as agremiações que ascendem do grupo de acesso A são rebaixadas no ano seguinte, uma vez que os juradores consideram que elas não estão no mesmo nível das grandes. Com a São Clemente, tem sido mais ou menos assim há 20 anos.

O carro abre-alas, que remontou a antigos carnavais, surpreendeu pela beleza e capricho. Todo dourado, veio ladeado por enormes bolas brancas e pretas (a escola é preta e amarela), que ampliaram a altura da alegoria. Este ano, com as novas arquibancadas no lado par, as escolas vieram com a preocupação de tornar o espetáculo ainda mais grandioso.