Carnaval 2012: Timbalada comemora com ex-integrantes A Timbalada fez a festa do folião-pipoca, que não compra abadá, na tarde de hoje, no Circuito Osmar (Campo Grande) do carnaval de Salvador. Em um bloco sem cordas, a banda convidou diversos ex-integrantes para fazer a comemoração de 21 anos de sua criação. Junto com o atual vocalista, Denny, apresentaram-se sobre o trio quatro ex-cantores da banda, Ninha, Xexéu, Alexandre Guedes e Amanda Santiago.