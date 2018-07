Carnaval 2012: Tom Maior encerra carnaval paulistano A Tom Maior entrou há pouco na avenida para encerras os desfiles do carnaval paulistano. A pretensão da escola é propor um caminho de harmonia entre os homens. No samba-enredo "Paz na Terra e aos homens de boa vontade", a escola traz ao sambódromo paulistano exemplos de personalidades históricas que lutaram pela tolerância entre povos, seres divinos que simbolizam a paz e ações que podem levar a uma convivência pacífica entre as pessoas e com a natureza.