Carnaval 2012: União da Ilha mistura 'chá com cachaça' União da ilha mistura ?chá com cachaça? no carnaval Com enredo sobre Londres, a União da Ilha foi a segunda escola a desfilar por volta das 22h45 desta segunda-feira, 20. Depois de também ter sofrido com o incêndio na Cidade do Samba no carnaval de 2011, a escola veio muito criativa e colorida na avenida.