Carnaval 2012: Unidos da Tijuca inicia desfile na Sapucaí Unidos da Tijuca inicia desfile na Sapucaí homenageando Luiz Gonzaga, o ?Rei do Sertão? A Unidos da Tijuca é a quinta escola a entrar na Sapucaí nesta segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio. São 33 alas, 7 alegorias e 3.600 componentes, que fazem homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião e que, com o carnavalesco Paulo Barros, virou o ?Rei do Sertão?. O desfile teve início às 3h09 desta madrugada de terça-feira, 21.