Carnaval 2012: Vai-Vai fala das mulheres e cita Dilma Enquanto a Gaviões da Fiel homenageia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no carnaval paulistano deste ano a Vai-Vai, atual campeã do Carnaval de São Paulo, lembra de sua sucessora no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff. A escola do tradicional bairro do Bexiga entrou na passarela às 3h15, com o samba-enredo "Mulheres que brilham", para homenagear mães, heroínas e artistas que fizeram a história brasileira, inclusive a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo do País.