Carnaval 2012: Vai Vai levanta o sambódromo Mal entrou na passarela do samba, a atual campeã do carnaval paulistano levantou o sambódromo inteiro. A comissão organizadora da Vai-Vai distribui bandeirinhas da escola para a plateia, que parece ser toda formada pela torcida da tradicional escola do Bixiga.