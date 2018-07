Carnaval 2012: Val Marchiori é destaques da Vila Maria A socialite Val Marchiori, um dos destaques da escola de samba Unidos de Vila Maria, disse há pouco que está bastante ansiosa para o desfile da escola de samba, que neste ano traz para a avenida um enredo sobre as mãos, tanto do ponto de vista da criação do mundo quanto da importância das mãos para a evolução do homem. O desenvolvimento do polegar opositor e das habilidades manuais levou a espécie ao progresso. E também a atividades lúdicas.